Упавший Су-57 должны были передать военным на этой неделе

Истребитель Су-57, потерпевший во вторник крушение в Хабаровском крае, являлся первым серийным образцом. Самолёт должны были сдать армейскому заказчику на этой неделе.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Напомним, новый истребитель разбился ранним утром 24 декабря в 111 километрах от аэродрома Дзёмги. Пилот Су-57 успешно катапультировался и не получил значительных повреждений.

Что стало причиной катастрофы

Причины произошедшего устанавливаются. В качестве предварительных вариантов специалисты называть человеческий фактор и технические неполадки. Представители завода в Комсомольске-на Амуре (КнААЗ), на котором и был произведён неудачливый истребитель, пока официально не комментировали крушение.

Ранее Су-57 дважды испытывался в боевых условиях в Сирии, уточняет "Правда.Ру".