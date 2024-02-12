Аномальные морозы придут в Москву на этой неделе, предупредила синоптик

Метеоролог Позднякова предупредила о морозах до минус 20 градусов на этой неделе в Москве

0:43 Your browser does not support the audio element. Эврика

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала о погоде на текущей неделе.

Фото: Unsplash by Genessa Panainte is licensed under public domain

Метеоролог объяснила, что в четверг, 15 февраля, на Москву опустятся вномальные морозы. Ночью столбики термометра, по её словам, будут опускаться до 20 градусов, а днём морозы будут держаться в районе 10-12 градусов.

Ранее Метеоролог Александр Шувалов предупредил о резком похолодании в Москве.

Потепление ожидается только к выходным. Днём температура будет держаться до минус четырёх градусов.

Синоптик в беседе с "Вечерней Москвой" спрогнозировала переменную облачность, сильный туман и снег.