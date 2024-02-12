Аномальные морозы придут в Москву на этой неделе, предупредила синоптик

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала о погоде на текущей неделе.
Метеоролог объяснила, что в четверг, 15 февраля, на Москву опустятся вномальные морозы. Ночью столбики термометра, по её словам, будут опускаться до 20 градусов, а днём морозы будут держаться в районе 10-12 градусов.
Ранее Метеоролог Александр Шувалов предупредил о резком похолодании в Москве.
Потепление ожидается только к выходным. Днём температура будет держаться до минус четырёх градусов.
Синоптик в беседе с "Вечерней Москвой" спрогнозировала переменную облачность, сильный туман и снег.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.