Как долго продлятся морозы в Москве, рассказал метеоролог Шувалов

Метеоролог Шувалов предупредил о резком похолодании в Москве

0:49 Your browser does not support the audio element. Эврика

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о причинах похолодания в Московском регионе.

Фото: Own work by Daniel Schwen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Синоптик объяснил, что Москву накроют низкие температуры из-за холодного арктического воздуха, который проник в регион через северо-запад.

Ранее синоптики предупредили о приближении циклона "Ольга" к Уралу.

Метеоролог отметил, что температура в ближайжие три дня продержится ниже среднеклиматической январской нормы.

"За счёт ясной погоды происходит выхолаживание в арктическом воздухе, поэтому ночные и дневные температуры пока что будут на 7-10 градусов ниже обычного для этого времени года", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Он также предупредил, что в ближайшие три дня в столице ожидаются серьёзные холода.