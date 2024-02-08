Как долго продлятся морозы в Москве, рассказал метеоролог Шувалов

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о причинах похолодания в Московском регионе.
Синоптик объяснил, что Москву накроют низкие температуры из-за холодного арктического воздуха, который проник в регион через северо-запад.
Ранее синоптики предупредили о приближении циклона "Ольга" к Уралу.
Метеоролог отметил, что температура в ближайжие три дня продержится ниже среднеклиматической январской нормы.
"За счёт ясной погоды происходит выхолаживание в арктическом воздухе, поэтому ночные и дневные температуры пока что будут на 7-10 градусов ниже обычного для этого времени года", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Он также предупредил, что в ближайшие три дня в столице ожидаются серьёзные холода.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.