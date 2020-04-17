Европейская южная обсерватория,расположенная на территории Чили сообщила о грандиозном открытии.
С помощью "огромного телескопа" астрономы нашли "второе бесспорное доказательство теории относительности - они открыли "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
"Общая теория относительности Эйнштейна предсказывает, что связанные орбиты одного объекта вокруг другого не замкнуты, как в ньютоновской гравитации, а прецессируют вперед в плоскости движения.
Этот знаменитый эффект, впервые замеченный на орбите Меркурия, был первым доказательством в пользу Общей Теории Относительности.
Сто лет спустя мы обнаружили тот же самый эффект в движении звезды, вращающейся вокруг компактного радиоисточника Sagittarius A* в центре Млечного Пути", - говорит Рейнхард Генцель, директор Института внеземной физики Макса Планка в Гархинге (Германия), являющийся научным руководителем программы наблюдений, которая привела к этому открытию.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.