Европейская южная обсерватория,расположенная на территории Чили сообщила о грандиозном открытии.

С помощью "огромного телескопа" астрономы нашли "второе бесспорное доказательство теории относительности - они открыли "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.

"Общая теория относительности Эйнштейна предсказывает, что связанные орбиты одного объекта вокруг другого не замкнуты, как в ньютоновской гравитации, а прецессируют вперед в плоскости движения.

Этот знаменитый эффект, впервые замеченный на орбите Меркурия, был первым доказательством в пользу Общей Теории Относительности.

Сто лет спустя мы обнаружили тот же самый эффект в движении звезды, вращающейся вокруг компактного радиоисточника Sagittarius A* в центре Млечного Пути", - говорит Рейнхард Генцель, директор Института внеземной физики Макса Планка в Гархинге (Германия), являющийся научным руководителем программы наблюдений, которая привела к этому открытию.