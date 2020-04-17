Ученые из российского НИИ дальней радиосвязи занимаются разработкой программно-аппаратного комплекса, для дистанционной неинвазивной диагностики аутоиммунных и онкологических заболеваний.
Об этом сегодня со ссылкой на начальника научно-тематического центра "Терагерцы" Никиту Бобкова рассказали РИА "Новости".
По словам Бобкова, сотрудниками института уже разработан сверхмощный терагерцовый излучатель, который позволяет эффективно проводить диагностику и лечение "на расстоянии":
"В организм человека при его (излучателя - прим.ред) использовании не нужно проникать иглами, не нужно разрезать.А при определенной дозе и частоте излучения наблюдается рост числа здоровых клеток. Это позволит людям гораздо быстрее восстанавливаться, например, после лучевой или химиотерапии", - цитирует его РИА.
Действие аппарата основано на базе нейронных сетей. В процессе работы он может не только распознавать больные онкоклетки и "ремонтировать" их, но и давать рекомендации по лечению.
"Что касается сроков, то сказать точно сложно. Все зависит от поддержки и кооперации с соответствующими ведомствами. На текущий момент мы планируем завершить техническую программно-аппаратную часть и выходить с этим предложением в Минздрав, Минпромторг и в частный сектор", - говорит Бобков.
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