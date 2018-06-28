Квартиры с отделкой интересуют 80% покупателей

На варианты с ремонтом приходится 81,7% потенциальных покупателей. Лишь 18,3% делают выбор в пользу "голых стен": отсутствие затрат застройщика на черновые и отделочные работы позволяет уменьшить цены на жилье, сообщает "Бон Тон".

По мнению аналитиков, востребованность квартир с отделкой способствует увеличению доли данного предложения на первичном рынке. Застройщики предусматривают разные форматы в зависимости от предпочтений покупателей.

Тем, кто хочет сразу заселиться в новостройку, предлагаются квартиры в формате "въезжай и живи". Тем, кто желает оформить интерьер на свой вкус, но при этом и сэкономить, подойдут предложения с отделкой white box, то есть с уже выполненными черновыми работами.

По данным агентства недвижимости "Бон Тон", в новых проектах комфорт-класса, вышедших на рынок с начала этого года, с полной отделкой предлагается порядка 46% предложения, с предчистовой — 8%, при этом варианты с ремонтом захватывают и более высокий сегмент.

Около 40% новых проектов сегмента премиум предлагают готовую отделку, и еще 20% - лоты в формате white box.

По словам генерального директора агентства недвижимости "Бон Тон" Наталии Кузнецовой, активному внедрению отделки в новых проектах способствует жесткая конкуренция на первичном рынке. Застройщики стремятся учесть разные запросы покупателей, что приводит к вариативности предложения и вводу более широкой продуктовой линейки.

"Еще одна причина — ввод новых стандартов жилья, которые подразумевают наличие отделки в новостройках", — подчеркнула Наталия Кузнецова.