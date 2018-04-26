Интерес к жилью "на уровне котлована" за год упал в 6 раз

Комфорт-класс вернул лидерство над категорией "стандарт"; 72% спроса — у квартир без отделки; покупательский интерес к жилью "на уровне котлована" за год упал почти в 6 раз. Такие данные приводит компания ИНКОМ-Недвижимость.

Эксперты отмечают, что на первичном рынке жилья Подмосковья самыми востребованными, как и год назад, вновь стали объекты комфорт-класса — сегодня их выбирают 48% покупателей. Абсолютными чемпионами по популярности (72% спроса и 78% предложения) являются объекты без отделки. На долю квартир в домах на средней стадии строительства приходится 76% спроса против 6% годом ранее, рост — в 12,7 раза; приобретение лотов "на уровне котлована" интересует не больше 16% покупателей против 94% год назад.

По данным Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, в составе предложения первичного жилья по классовости в Московской области традиционно превалируют объекты категории "стандарт" — сейчас на них приходится 56% от общего объема (год назад картина была аналогичной — 57%, а в начале 2018-го — 59%). Лоты комфорт-класса составляют 36% (годом ранее меньше — 31%, в начале текущего года — 30%), квартиры уровня "бизнес" — не более 8% (год назад — 12%, в начале нынешнего года — 11%).

По словам руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, если в Москве платежеспособность выше и покупатели могут позволить себе увеличение бюджета для приобретения жилья с более высокими качественными характеристиками, то в Подмосковье основной критерий выбора — ценовая доступность. Существенная часть потенциального спроса в области сконцентрирована на объектах низшей ценовой категории, однако в составе предложения — значительный объем лотов комфорт-класса, при этом застройщики для привлечения внимания к ним предлагают бонусы и скидки. Таким образом, число продаж внутри классов жилья колеблется — лидеры по востребованности меняются местами, подчеркнул Дмитрий Таганов.