Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Интерес к жилью "на уровне котлована" за год упал в 6 раз

Экономика » Недвижимость

Комфорт-класс вернул лидерство над категорией "стандарт"; 72% спроса — у квартир без отделки; покупательский интерес к жилью "на уровне котлована" за год упал почти в 6 раз. Такие данные приводит компания ИНКОМ-Недвижимость.

Эксперты отмечают, что на первичном рынке жилья Подмосковья самыми востребованными, как и год назад, вновь стали объекты комфорт-класса — сегодня их выбирают 48% покупателей. Абсолютными чемпионами по популярности (72% спроса и 78% предложения) являются объекты без отделки. На долю квартир в домах на средней стадии строительства приходится 76% спроса против 6% годом ранее, рост — в 12,7 раза; приобретение лотов "на уровне котлована" интересует не больше 16% покупателей против 94% год назад.

По данным Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, в составе предложения первичного жилья по классовости в Московской области традиционно превалируют объекты категории "стандарт" — сейчас на них приходится 56% от общего объема (год назад картина была аналогичной — 57%, а в начале 2018-го — 59%). Лоты комфорт-класса составляют 36% (годом ранее меньше — 31%, в начале текущего года — 30%), квартиры уровня "бизнес" — не более 8% (год назад — 12%, в начале нынешнего года — 11%).

По словам руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, если в Москве платежеспособность выше и покупатели могут позволить себе увеличение бюджета для приобретения жилья с более высокими качественными характеристиками, то в Подмосковье основной критерий выбора — ценовая доступность. Существенная часть потенциального спроса в области сконцентрирована на объектах низшей ценовой категории, однако в составе предложения — значительный объем лотов комфорт-класса, при этом застройщики для привлечения внимания к ним предлагают бонусы и скидки. Таким образом, число продаж внутри классов жилья колеблется — лидеры по востребованности меняются местами, подчеркнул Дмитрий Таганов.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы рынок жилье строительство рынок недвижимости Московская область
Обсудить
Актуальная аналитика
Расследования
Накрыли поляну... для детей
Формула небес
Астролог: рожденные 26.04 - стоики
Парламент
Наш ответ США: возможности и опасности
Читательский топ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Новости Все >
Эксперты: как США готовятся подкосить рубль
Интерес к жилью "на уровне котлована" за год упал в 6 раз
Британский суд приговорил к смерти тяжелобольного ребенка
Тысячи убитых: прокурор раскрыл реальные потери ВСУ на Донбассе
Выигравшая полмиллиарда пенсионерка стала барыней-благотворителем
Пятая часть "первички" Москвы расположена в небоскребах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Ближний Восток
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Мир
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Другие
Казахстан открыл свои порты для США
Украина
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Мир
Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня

Западная пресса активно обсуждает российский комплекс "Статус-6", известный как оружие Судного дня.

Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Другие
Казахстан открыл свои порты для США
ЯМЭФ-2018
Волен Сидеров: В Европе не знают, как на самом деле живет Россия
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 26.04 - стоики Соломон Соловьев Любовь Степушова Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии Любовь Степушова Дарья Касьянова Звезды-рестораторы и их заведения Дарья Касьянова
Комментарии
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
СК: бешеная бездомная собака снова истерзала ребенка
ЗРК С-300 перевоспитают Израиль
Назло врагам: Крымский супермост прошел краш-тест
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Блокировка Telegram: $2 миллиарда убытков, попытки заказухи и сломанный Рунет
ЗРК С-300 перевоспитают Израиль
Блокировка Telegram: $2 миллиарда убытков, попытки заказухи и сломанный Рунет
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Наш ответ США: возможности и опасности
"Нужен только приказ": ядерное супероружие готово к применению
Повод для войны? Зачем спецслужбы США "атаковали" генконсульство России
Наш ответ США: возможности и опасности
Блокировка Telegram: $2 миллиарда убытков, попытки заказухи и сломанный Рунет
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
В Китае предложили России рецепт, как избежать влияния санкций Запада
Наш ответ США: возможности и опасности
США выдвинули России условия для восстановления отношений
Наш ответ США: возможности и опасности
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался