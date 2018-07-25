По итогам I полугодия 2018 года в старых границах Москвы зарегистрировано 23,1 тыс. ДДУ, что на 45% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает компания Est-a-Tet.
Как отмечают эксперты, на первичном рынке столичного мегаполиса свое лидерство суммарно удерживают 5 застройщиков. На протяжении всего полугодия они реализовали 46,8% от всех зарегистрированных договоров.
По данным Est-a-Tet, пальму первенства удерживает ПИК. Доля продаж компании составила 23,7%. Это самый высокий показатель в рейтинге с начала года. Самыми продаваемыми проектами стали ЖК "Мещерский лес" и микрорайон "Жемчужина Зеленограда".
Чуть меньшую долю занимают Группа ПСН и MR Group — 6,6% и 6,3% соответственно. Самыми востребованными проектами Группы ПСН стали ЖК "Гринада" и микрорайон "Домашний". Наиболее популярными комплексами MR Group оказались ЖК "Селигер Сити" и "Ясный", отмечают аналитики.
Самые продаваемые комплексы
|
№
|
Застройщик/ девелопер
|
Доля от общего числа ДДУ в Москве
|
Название ЖК
|
Доля ЖК в продажах застройщика
|
Район
|
Класс объекта
|
Средняя цена, тыс. руб./кв. м.
|
1
|
ПИК
|
23,7%
|
Мещерский лес
|
12,8%
|
Солнцево
|
комфорт
|
138,9
|
мкрн. Жемчужина Зеленограда
|
11,5%
|
Крюково
|
комфорт
|
98,5
|
2
|
Группа ПСН
|
6,6%
|
Гринада
|
38,2%
|
Северное Бутово
|
комфорт
|
145
|
Домашний
|
35,0%
|
Марьино
|
комфорт
|
140,5
|
3
|
MR Group
|
6,3%
|
Селигер Сити
|
20,5%
|
Западное Дегунино
|
комфорт
|
174,9
|
Ясный
|
17,8%
|
Орехово-Борисово Южное
|
комфорт
|
155,4
|
4
|
ЛСР
|
5,8%
|
Лучи
|
78,5%
|
Солнцево
|
комфорт
|
122,8
|
ЗИЛАРТ
|
19,4%
|
Даниловский
|
бизнес
|
213,3
|
5
|
Авеста
|
4,4%
|
Некрасовка
|
100,0%
|
Некрасовка
|
стандарт
|
103,1
В исследовании компании Est-a-Tet отмечается, что в рейтинге представлен только один проект бизнес-класса - ЗИЛАРТ, основную часть спроса продолжают занимать комплексы комфорт-класса.
Как писала ранее "Правда.Ру", объем предложения в новостройках бизнес-класса Москвы с начала года сократился на 4,2%.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?
Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?
Ливанский суд в середине июля принял решение, что секс по обоюдному согласию между лицами одного пола не является незаконным.
Как России помочь йеменским хуситам, правительство которых нелегитимно, и стоит ли вообще помогать, если средств на это нет?