﻿Продажи в новостройках столицы выросли на 50%

По итогам I полугодия 2018 года в старых границах Москвы зарегистрировано 23,1 тыс. ДДУ, что на 45% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает компания Est-a-Tet.

Как отмечают эксперты, на первичном рынке столичного мегаполиса свое лидерство суммарно удерживают 5 застройщиков. На протяжении всего полугодия они реализовали 46,8% от всех зарегистрированных договоров.

По данным Est-a-Tet, пальму первенства удерживает ПИК. Доля продаж компании составила 23,7%. Это самый высокий показатель в рейтинге с начала года. Самыми продаваемыми проектами стали ЖК "Мещерский лес" и микрорайон "Жемчужина Зеленограда".

Чуть меньшую долю занимают Группа ПСН и MR Group — 6,6% и 6,3% соответственно. Самыми востребованными проектами Группы ПСН стали ЖК "Гринада" и микрорайон "Домашний". Наиболее популярными комплексами MR Group оказались ЖК "Селигер Сити" и "Ясный", отмечают аналитики.

Самые продаваемые комплексы

№ Застройщик/ девелопер Доля от общего числа ДДУ в Москве Название ЖК Доля ЖК в продажах застройщика Район Класс объекта Средняя цена, тыс. руб./кв. м. 1 ПИК 23,7% Мещерский лес 12,8% Солнцево комфорт 138,9 мкрн. Жемчужина Зеленограда 11,5% Крюково комфорт 98,5 2 Группа ПСН 6,6% Гринада 38,2% Северное Бутово комфорт 145 Домашний 35,0% Марьино комфорт 140,5 3 MR Group 6,3% Селигер Сити 20,5% Западное Дегунино комфорт 174,9 Ясный 17,8% Орехово-Борисово Южное комфорт 155,4 4 ЛСР 5,8% Лучи 78,5% Солнцево комфорт 122,8 ЗИЛАРТ 19,4% Даниловский бизнес 213,3 5 Авеста 4,4% Некрасовка 100,0% Некрасовка стандарт 103,1

В исследовании компании Est-a-Tet отмечается, что в рейтинге представлен только один проект бизнес-класса - ЗИЛАРТ, основную часть спроса продолжают занимать комплексы комфорт-класса.

Как писала ранее "Правда.Ру", объем предложения в новостройках бизнес-класса Москвы с начала года сократился на 4,2%.