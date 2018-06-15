Почти 30 площадок по реновации подобрано на юге Москвы

На территории Южного административного округа Москвы подобрано 29 стартовых площадок для строительства домов по программе реновации, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

"На 16 участков уже оформлены ГПЗУ, остальные мы прорабатываем для размещения стартовых жилых домов. Плюс мы ищем дополнительные площадки", — отметила Юлиана Княжевская.

По словам главы Москомархитектуры, кроме этого разрабатывается проектная документация на строительство стартового жилого дома по улице Газопровод, 1, корп. 1, 2, в районе Чертаново Южное.

Как передает "Интерфакс", ранее сообщалось, что в Москве начато проектирование и строительство домов на 250 стартовых площадках реновации. В этом году городские власти рассчитывают переселить около 10 тыс. человек.

Напомним, что программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В нее входит 5 171 дом. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.