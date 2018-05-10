Новостройки Большой Москвы продаются в два раза лучше "старомосковских"

Новостройки Новой Москвы в I квартале 2018 года продавались в два раза интенсивнее, чем самые популярные жилые комплексы "старой" Москвы, сообщает агентство "Метриум". Доля новостроек ТиНАО в структуре спроса на жилье в Большой Москве достигла самого высокого показателя с 2014 года — 38%.

По данным компании "Метриум", в Новой Москве больше половины всех заключенных в I квартале 2018 года договоров долевого участия (ДДУ) пришлось на 5 жилых комплексов. Средний темп продаж в них составил 197 квартир в месяц. Между тем проекты в старых границах столицы не демонстрируют такой динамики. В "старой" Москве в I квартале 2018 года 50% всех сделок были зарегистрированы в 19 проектах. По подсчетам "Метриум", средний темп продаж в них составил 81 квартир в месяц.

По мнению аналитиков, растущая популярность первичного рынка жилой недвижимости Новой Москвы отразилась и на общей статистике продаж в Большой Москве. В I квартале 2018 года на присоединенных территориях было заключено 38% от всех сделок в столице. Между тем в 2016 году удельный вес ТиНАО оценивался в 32%, а в 2013 году — 27%.

По словам генерального директора "Метриум" Натальи Кругловой, увеличение спроса на новостройки в Новой Москве стало закономерным итогом усилий, которые предпринимаются властями для развития присоединенных территорий. В отличие от рынка Московской области, который в основном пребывает в стагнации, расширение сети метрополитена, модернизация инфраструктуры, сравнительно низкий уровень цен превратили Новую Москву в "точку роста" столичного рынка новостроек.

Повышение доступности ипотеки придало дополнительный толчок развитию местных проектов. Примечательно, что в Новой Москве, где объем предложения в три раза меньше, чем в "старой" Москве, заключается почти 40% всех сделок на столичном рынке жилья. В дальнейшем тенденция к приросту доли новомосковских новостроек только усилится, подчеркнула Наталья Круглова.