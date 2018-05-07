Цена квартир с видом на Тверскую доходит до 620 млн рублей

Историческая атмосфера, респектабельность и особое месторасположение — буквально в нескольких минутах от Кремля, определяют крайне высокий порядок цен на жилье на Тверской улице. По данным компании "НДВ-Супермаркет недвижимости", в этом районе трехуровневая квартира с видами на две стороны света обойдется в 620 млн рублей.

Как отмечают эксперты, даже самый дешевый вариант на Тверской, а это квартира-студия площадью 24 кв.м, потребует от покупателя бюджета в районе 13, 5 млн рублей, а вот стоимость видовых предложений начинается от 20 млн рублей.

Как сообщает "НДВ-Супермаркет недвижимости", в спальных районах варианты с таким же количеством квадратных метров будут стоить в 3-3,5 раза дешевле. Дело и в локации, и в характеристиках самих зданий, при этом самый доступный вариант на Тверской не предполагает вида на улицу. Тем, кто желает наблюдать за парадом военной техники, не выходя из дома, нужно ориентироваться как минимум на 20 млн рублей.

По мнению аналитиков, тем, кто желает выбрать недвижимости чуть дальше — на 1-й Тверской-Ямской, стоит ориентироваться на ценник от 14,8 млн за однокомнатную квартиру, при этом стоимость видовых предложений начинается от 15,5 млн рублей. Таким образом, покупатель вносит меньшую сумму (на Тверской самый доступный вариант с окнами на улицу — 20 млн рублей), но при этом виды на парад ничуть не хуже, а все достопримечательности и культурные объекты также под рукой.