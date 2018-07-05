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Линию метро до «Лианозово» достроят к 2022 году - Хуснуллин

Экономика » Недвижимость

Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до «Лианозово» планируется завершить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, длина этого участка составит около 3,7 км. На нем разместятся две станции: «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово».

По словам главы столичного стройкомплекса, обе станции построят открытым способом, а тоннели проложат с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов.

Станция «Улица 800-летия Москвы» расположится вдоль Дмитровского шоссе между одноименной улицей и Яхромским проездом. «Лианозово» построят правее Дмитровки, напротив ул. Вагоноремонтная.

Сообщается, что в апреле был определен подрядчик на строительство этого участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Победителем конкурса стал «Мосметрострой».

М. Хуснуллин подчеркнул, что в дальнейшем линия будет продлена еще на одну станцию в поселке Северный. Сейчас ведется проектирование этого участка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении еще одной линии метро - Калининско-Солнцевской, которая дотянется до аэропорта "Внуково".

 

 

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Темы Москва недвижимость станция метро строительство московское метро
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