Россия хочет перевести Евразийский союз на рубли

Замминистр финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что доллар как валюта всё реже фигурирует в контрактах, тогда как рубль доминирует в торгово-экономических двусторонних отношениях и покрывает 80% товарооборота. Из этого, по мнению чиновника, логично следует необходимость развивать количество платежей именно в рублях, ведь Россия — самый крупный рынок между стран ЕАЭС.

По мнению председателя Счётной палаты РФ Евгений Кудрина, рубль не подходит на роль международной валюты из-за своей нестабильности. Однако он согласен с тем, что в сложившейся в мире геополитической ситуации развивать национальные валюты стран ЕС необходимо. Особенно на фоне политики дедоллоризации, проводимой некоторыми государствами, например, Казахстаном. Однако процесс это естественный, он зависит в большей степени от экспортной способности государств, нежели чьей либо политической воли, по мнению экспертов.

Создание же единой европейской валюты в принципе видится специалистам перспективой сложнодостижимой, по крайней мере, именно на этом периоде. Сейчас, замечают они, странам-участницам приорететнее развитие национальных валют.

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