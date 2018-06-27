Россия попросила США не мешать "Северному потоку - 2"

Москва призвала Вашингтон не путать экономику с политикой и отступиться от "Северного потока — 2". Такая мысль прозвучала от министра энергетики Александра Новака.

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Глава ведомства пообщался с представителями СМИ после визита в США, где встретился с американским коллегой Риком Перри и главой Минфина Стивеном Мнучиным. Также российский чиновник участвовал в международном газовом форуме.

Новак пояснил, что он говорил о "Северном потоке — 2" с американскими министрами. Представитель России попытался донести мысль, что этот проект выгоден жителям Европы: он даст им экологически чистый ресурс. Нельзя подмешивать в экономические начинания политические оценки, считает министр.

О том, какой была реакция американской стороны, Новак сказал так: "Мы обменялись мнениями". По словам спикера, диалог продолжится. Речь шла и о санкциях, которые вредят американским фирмам, что не могут реализовывать выгодные проекты в России.

Министр подчеркнул, что у стран большой потенциал сотрудничества в газовой отрасли. Стороны отметили, что рынок будет развиваться, мир будет потреблять все больше газа, особенно заинтересован в ресурсе Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка. Все это повод для сотрудничества меж государствами, который может стать "драйвером развития" взаимоотношений, пояснил Новак.

Стоит отметить, что США пытается сделать все, чтобы не дать России построить "Северный поток — 2". По мнению части экспертов, Вашингтоном движет желание продать Европе свой товар — сжиженный природный газ. Однако он обойдется европейцам дороже, чем российский проект. В 2017 году Соединенные Штаты приняли закон, согласно которому страна может вводить ограничения в отношении компаний-участников проекта.

Поясним, "Северный поток — 2" — два газопровода, их мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Трубопровод пройдет от российского побережья через Балтику до ФРГ. Предполагается, что проект заработает в конце следующего года.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что поверенный в делах постоянного представительства США при Евросоюзе Эдам Шуб на энергетическом форуме в Брюсселе посоветовал ЕС блокировать проект. Причина — он угрожает нацбезопасности, поэтому лучше поставлять ресурс через Киев.

Также "Правда.Ру" транслировала позицию экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, что Вашингтон волнует лишь возможность продавать СПГ в европейские страны, но не выгоды партнеров.

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