Финансовые менеджеры в Азии продолжают проявлять интерес к технологическим акциям, несмотря на недавнее значительное падение цен, что отражает их уверенность в долгосрочных перспективах роста, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Bloomberg.
Компании, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics Co., и SK Hynix Inc., остаются привлекательными инвестиционными возможностями. Аналитики уверены, что несмотря на снижение акций, эти компании продолжат демонстрировать значительный рост прибыли в следующем году.
Некоторые инвесторы видят в текущей просадке шанс на покупку, рассматривая это как временное явление на фоне общего позитивного тренда в сфере ИИ. Однако, несмотря на оптимизм, наблюдается также рост спроса на защиту от дальнейшего падения акций.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.