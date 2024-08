Готовьте кошельки: падение акций ИИ — новая возможность для инвесторов

Инвесторы видят в просадке азиатских технологических акций шанс на покупку

Финансовые менеджеры в Азии продолжают проявлять интерес к технологическим акциям, несмотря на недавнее значительное падение цен, что отражает их уверенность в долгосрочных перспективах роста, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by The Central Intelligence Agency, PDM

Компании, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics Co., и SK Hynix Inc., остаются привлекательными инвестиционными возможностями. Аналитики уверены, что несмотря на снижение акций, эти компании продолжат демонстрировать значительный рост прибыли в следующем году.

Некоторые инвесторы видят в текущей просадке шанс на покупку, рассматривая это как временное явление на фоне общего позитивного тренда в сфере ИИ. Однако, несмотря на оптимизм, наблюдается также рост спроса на защиту от дальнейшего падения акций.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.