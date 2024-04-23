Секретные стратегии успешных инвесторов: как заработать на золоте и серебре — рассказываем

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Золото или серебро: куда инвестировать?

3:09
Экономика

Инвестирование в драгоценные металлы, такие как золото и серебро, всегда было популярным способом защиты капитала и диверсификации портфеля. Но перед тем как принять решение о том, куда вложить свои деньги, важно понять основные факторы, влияющие на цену этих металлов и их потенциальную прибыльность.

Золото или серебро: куда инвестировать?
Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Золото: классическое убежище

Золото, ценность которого признана на протяжении веков, является одним из самых стабильных активов. Его цена обычно растет в периоды нестабильности на рынках и экономических кризисов. Вот несколько причин, почему инвестирование в золото может быть выгодным решением:

1. Устойчивость в периоды нестабильности. Золото часто рассматривается как безрисковый актив во времена экономической нестабильности, так как его цена обычно растет, когда другие активы теряют свою стоимость.

2. Защита от инфляции. Поскольку золото обладает интранзитивными свойствами стоимости, его цена обычно сохраняет покупательную способность в условиях инфляции.

3. Диверсификация портфеля. Вложение в золото помогает снизить общий риск портфеля, особенно при наличии других активов, таких как акции или облигации.

4. Геополитические факторы. Конфликты, военные действия и политические неурядицы могут способствовать росту цены на золото, поскольку инвесторы ищут безопасные активы.

Серебро: металл с потенциалом

Серебро, хоть и менее популярное, чем золото, также имеет свои преимущества как инвестиционный актив:

1. Индустриальное применение. Серебро широко используется в различных промышленных отраслях, включая производство электроники, солнечных панелей и медицинского оборудования. Это означает, что спрос на серебро может оставаться стабильным или даже расти в периоды экономического роста.

2. Цикличность. В отличие от золота, цена серебра обычно сильнее подвержена экономическим циклам. Это может привести к более высокой волатильности цен, что предоставляет возможность для получения больших прибылей, но и увеличивает риск потери капитала.

3. Инвестиционное спрос. Как и золото, серебро часто рассматривается как убежище в периоды нестабильности на рынках. Инвесторы могут прибегать к серебру как к альтернативе золоту в поисках защиты от инфляции и геополитических рисков.

Как решить, куда вложить?

При принятии решения о том, инвестировать ли в золото или серебро, важно учитывать свои инвестиционные цели, рискотерпимость и сроки вложений. Некоторые инвесторы могут предпочесть более стабильное и предсказуемое золото, тогда как другие могут решить рискнуть и получить более высокие потенциальные доходы с серебром.

Независимо от выбора, важно помнить о диверсификации портфеля. Разнообразие активов помогает снизить риск и защищает портфель в случае изменений на рынке.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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