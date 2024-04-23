Станет ли икра ещё дороже: эксперт объяснил влияние новой маркировки на рынок деликатесов

Глава крестьянско-фермерского хозяйства "Акваферма" Антон Алексеев высказал свое мнение относительно влияния обязательной маркировки на цены на икру лососевых и осетровых рыб.
По его словам, обязательная маркировка является частью долгосрочной тенденции, и он сомневается, что это значительно повлияет на цены продукции. Он отметил, что маркировка будет включена в стоимость продукции, поэтому не ожидает резкого увеличения цен, особенно на черную икру, которая уже считается дорогим продуктом.
Алексеев также подчеркнул, что процесс внедрения обязательной маркировки будет постепенным и продолжится в течение всего 2024 года. Он выразил уверенность в том, что жесткие штрафные меры не будут применяться сразу. Вместо этого, организации, которые не соблюдают новые требования, могут получить предупреждения или выговоры, сообщают Известия.
Обязательная маркировка икры лососевых и осетровых рыб началась с 1 апреля 2024 года, и все участники рынка должны были зарегистрироваться в системе "Честный знак" до 30 апреля того же года. С 1 мая 2024 года обязательная маркировка распространится на всю красную и черную икру.
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