Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эволюция красоты: топ-5 инноваций косметологии для идеального внешнего вида
Проверка ОСАГО через камеры: чего ждать и как быть водителям?
Rolls-Royce представляет эксклюзивные автомобили на выставке в Пекине
Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку
Туристка упала в кратер вулкана на глазах у мужа
Ирина Безрукова поделилась снимками с традиционной "белой" вечеринки ММКФ
Говорим о расположении растений
В ИТМО разработали долговечный синий светодиод на основе перовскита
Риелтор объяснила причины закрытых продаж недвижимости
Станет ли икра ещё дороже: эксперт объяснил влияние новой маркировки на рынок деликатесов

Эксперт Алексеев высказал сомнения в росте цены на черную икру из-за маркировки

1:26
Экономика

Глава крестьянско-фермерского хозяйства "Акваферма" Антон Алексеев высказал свое мнение относительно влияния обязательной маркировки на цены на икру лососевых и осетровых рыб.

Эксперт Алексеев высказал сомнения в росте цены на черную икру из-за маркировки
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, обязательная маркировка является частью долгосрочной тенденции, и он сомневается, что это значительно повлияет на цены продукции. Он отметил, что маркировка будет включена в стоимость продукции, поэтому не ожидает резкого увеличения цен, особенно на черную икру, которая уже считается дорогим продуктом.

Алексеев также подчеркнул, что процесс внедрения обязательной маркировки будет постепенным и продолжится в течение всего 2024 года. Он выразил уверенность в том, что жесткие штрафные меры не будут применяться сразу. Вместо этого, организации, которые не соблюдают новые требования, могут получить предупреждения или выговоры, сообщают Известия.

Обязательная маркировка икры лососевых и осетровых рыб началась с 1 апреля 2024 года, и все участники рынка должны были зарегистрироваться в системе "Честный знак" до 30 апреля того же года. С 1 мая 2024 года обязательная маркировка распространится на всю красную и черную икру.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Сколько стоят украшения Любови Успенской на церемонии? Сверкающие бриллианты вызвали истерику в Saletown
Сколько стоят украшения Любови Успенской на церемонии? Сверкающие бриллианты вызвали истерику в Saletown
Последние материалы
Эволюция красоты: топ-5 инноваций косметологии для идеального внешнего вида
Проверка ОСАГО через камеры: чего ждать и как быть водителям?
Rolls-Royce представляет эксклюзивные автомобили на выставке в Пекине
Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку
Туристка упала в кратер вулкана на глазах у мужа
Ирина Безрукова поделилась снимками с традиционной "белой" вечеринки ММКФ
Говорим о расположении растений
В ИТМО разработали долговечный синий светодиод на основе перовскита
Риелтор объяснила причины закрытых продаж недвижимости
В Сети назвали лучшую экранизацию "Трёх мушкетёров"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников