Станет ли икра ещё дороже: эксперт объяснил влияние новой маркировки на рынок деликатесов

Эксперт Алексеев высказал сомнения в росте цены на черную икру из-за маркировки

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава крестьянско-фермерского хозяйства "Акваферма" Антон Алексеев высказал свое мнение относительно влияния обязательной маркировки на цены на икру лососевых и осетровых рыб.

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По его словам, обязательная маркировка является частью долгосрочной тенденции, и он сомневается, что это значительно повлияет на цены продукции. Он отметил, что маркировка будет включена в стоимость продукции, поэтому не ожидает резкого увеличения цен, особенно на черную икру, которая уже считается дорогим продуктом.

Алексеев также подчеркнул, что процесс внедрения обязательной маркировки будет постепенным и продолжится в течение всего 2024 года. Он выразил уверенность в том, что жесткие штрафные меры не будут применяться сразу. Вместо этого, организации, которые не соблюдают новые требования, могут получить предупреждения или выговоры, сообщают Известия.

Обязательная маркировка икры лососевых и осетровых рыб началась с 1 апреля 2024 года, и все участники рынка должны были зарегистрироваться в системе "Честный знак" до 30 апреля того же года. С 1 мая 2024 года обязательная маркировка распространится на всю красную и черную икру.