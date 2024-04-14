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Атака Ирана на Израиль сильно повлияла на рынок криптовалют: биткоин и эфир резко потеряли в стоимости

Стоимость биткоина упала на 9,73% за сутки на фоне атаки Ирана на Израиль

1:19
Экономика

В ходе субботней торговой сессии цена биткоина на площадке Binance снизилась на 9,73%, достигнув отметки $61,593, однако курс затем восстановился до $63,962 к 9:30 (по Московскому времени).

Стоимость биткоина упала на 9,73% за сутки на фоне атаки Ирана на Израиль
Фото: flickr.com by Jorge Franganillo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цена эфира, второй по капитализации криптовалюты, также упала на 9,18% до $2,930, но затем поднялась выше до $3086.

Волатильность на рынке криптовалют, по мнению издания Fortune, связана с реакцией инвесторов на военный конфликт между Израилем и Ираном. Эксперты отмечают, что полная картина влияния этих событий на Уолл-стрит станет ясной после открытия торгов фьючерсами на акции, облигации, сырье и валюты в воскресенье.

Укрепление доллара США оказывает дополнительное давление на рынки, снижая цены на евро и подталкивая к предположению о возможном понижении ставок Европейским центральным банком, сообщает "Газета.Ru". В то же время цены на золото достигли нового рекордного максимума выше $2,4 тыс. за унцию, прежде чем снизились и закрылись в минусе в пятницу.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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