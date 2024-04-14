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Вино станет на 30% дороже: крупнейшие виноделы России анонсировали изменения в мае 2024 года

Компания "Абрау-Дюрсо" анонсировала рост цен на свою продукцию

1:51
Экономика

Российская компания "Абрау-Дюрсо", одна из крупнейших винодельческих игроков на алкогольном рынке страны, объявила о намечающемся повышении цен на свою продукцию с 13 мая 2024 года.

Компания "Абрау-Дюрсо" анонсировала рост цен на свою продукцию
Фото: flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Повышение цен затронет 15 позиций алкогольного портфеля компании, и изменение цен будет варьироваться от 7 до 35%, в зависимости от конкретного наименования.

Наибольшее увеличение цен ожидается для игристых вин с защищенным географическим указанием "Империал" и "Русского шампанского "Кошерное", где повышение составит 35% и 33% соответственно. Другие продукты, такие как "Русское шампанское", "Русское шампанское "Резерв", игристое вино "Виктор Дравиньи", и игристые вина винодельни "Ведерниковъ", подорожают на 8% каждое. Подорожание также коснется джина "7 трав" и сидра "Абрау-Дюрсо" — на 15%, и коньяка "Абрау 1870" — на 10%.

Причины роста цен включают изменения в ставках акциза, а также удорожание материалов производства, комплектующих и транспортных расходов.

Кроме того, другие крупные российские винодельческие компании также планируют поднять цены на свою продукцию, сообщает РБК. Например, "Кубань-Вино", который перешел в собственность государства в апреле 2024 года, также объявил о планах увеличения стоимости своих продуктов. Еще восемь винодельческих предприятий, такие как "Цимлянские вина", "Союз-Вино", винный дом "Фотисаль" и другие, также сообщили о намерении поднять цены в диапазоне от 1 до 35%.

Некоторые компании выразили намерение минимизировать влияние подорожания на своих клиентов и сохранить лояльность путем оптимизации производственных процессов и использования собственных ресурсов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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