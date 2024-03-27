И машины сыты, и деньги целы: 5 проверенных способов сократить расходы на бензин

Как экономить на топливе и выгодно заправляться

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Хорошо известно, что цены на бензин постоянно колеблются, и каждый автовладелец стремится сэкономить на заправке. Предлагаем ознакомиться с пятью эффективными способами, которые помогут уменьшить затраты на топливо.

Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

1. Используйте программы лояльности заправок. Многие АЗС предлагают бонусные программы для постоянных клиентов. Приобретение карты лояльности (стоимость обычно составляет 100-200 рублей) позволит вам зарабатывать баллы или бонусы за каждую заправку, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты бензина.

2. Расплачивайтесь банковской картой с кэшбэком. Многие банки предлагают кредитные или дебетовые карты с возможностью возврата части потраченных средств. Выбирая карту с кэшбэком на заправках, вы можете вернуть себе от 0,5% до 3% от стоимости бензина.

3. Используйте приложения для онлайн оплаты топлива. Современные сервисы позволяют не только найти ближайшую заправку, но и оплатить топливо прямо через мобильное приложение. Кроме того, часто в таких приложениях предлагаются дополнительные скидки и бонусы.

4. Пользуйтесь автоматическими заправками. Автоматизированные АЗС, где оплата происходит без участия кассира, часто предлагают более низкие цены на бензин за счёт сокращения операционных расходов. Это удобный и выгодный вариант для экономии.

5. Снизьте вес автомобиля. Чем меньше вес машины, тем меньше топлива она потребляет. Избавьтесь от лишнего багажа и предметов в салоне, таким образом снизив расход топлива и уменьшив затраты на заправку.