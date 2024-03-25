Россиянам назвали 5 лучших акций для среднесрочных инвесторов на период 2024 года

Аналитический отдел "БКС Мир инвестиций" провел исследование и выделил основные тренды на российском фондовом рынке, определив пять акций компаний, которые, по их мнению, могут быть интересны для российских инвесторов на среднесрочном горизонте.
Эксперты сфокусировались на бумагах с потенциалом роста не менее 11% в течение года.
Согласно анализу, целевая цена на акции Сбербанка (SBER) в перспективе года оценивается в ₽370, при этом потенциал роста составляет 27%. За 12 месяцев 2023 года банк показал чистую прибыль в размере ₽1,5 трлн.
Бумаги "ТКС Холдинг" (TCSG) имеют целевую цену в ₽3200 с потенциалом роста 13%.
Целевая стоимость акций ритейлера X5 Group (FIVE) составляет ₽3200 на протяжении 12 месяцев с потенциалом роста 13%. X5 Group порадовала сильными финансовыми результатами к концу 2023 года.
Акции ММК (MAGN) имеют целевую цену в ₽75 на год с потенциалом роста 36%. В апреле совет директоров ММК может рассмотреть вопрос выплаты дивидендов.
Цель на год по акциям золотодобытчика ЮГК (UGLD) составляет ₽0,9, что подразумевает потенциал роста на 11%. Учитывая рост цен на золото, эксперты рекомендуют обратить внимание на акции "Южуралзолото".
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.