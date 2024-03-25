Россиянам назвали 5 лучших акций для среднесрочных инвесторов на период 2024 года

Аналитики "БКС Мир инвестиций" назвали акции Сбербанка лучшими для инвесторов

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитический отдел "БКС Мир инвестиций" провел исследование и выделил основные тренды на российском фондовом рынке, определив пять акций компаний, которые, по их мнению, могут быть интересны для российских инвесторов на среднесрочном горизонте.

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Эксперты сфокусировались на бумагах с потенциалом роста не менее 11% в течение года.

Согласно анализу, целевая цена на акции Сбербанка (SBER) в перспективе года оценивается в ₽370, при этом потенциал роста составляет 27%. За 12 месяцев 2023 года банк показал чистую прибыль в размере ₽1,5 трлн.

Бумаги "ТКС Холдинг" (TCSG) имеют целевую цену в ₽3200 с потенциалом роста 13%.

Целевая стоимость акций ритейлера X5 Group (FIVE) составляет ₽3200 на протяжении 12 месяцев с потенциалом роста 13%. X5 Group порадовала сильными финансовыми результатами к концу 2023 года.

Акции ММК (MAGN) имеют целевую цену в ₽75 на год с потенциалом роста 36%. В апреле совет директоров ММК может рассмотреть вопрос выплаты дивидендов.

Цель на год по акциям золотодобытчика ЮГК (UGLD) составляет ₽0,9, что подразумевает потенциал роста на 11%. Учитывая рост цен на золото, эксперты рекомендуют обратить внимание на акции "Южуралзолото".