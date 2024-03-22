Новые возможности для пенсионеров: любой гражданин России, получающий пенсию, может открыть "Накопительный счет"

Пенсионеры смогут открыть в Сбере "Накопительный счет" со ставкой до 14% годовых

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пенсионеры смогут воспользоваться возможностью открыть "Накопительный счет" в Сбербанке со ставкой до 14% годовых, как сообщила пресс-служба банка. Ранее эту опцию имели возможность использовать только зарплатные и премиальные клиенты.

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Директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка, Сергей Широков, отметил, что отныне любой гражданин России, получающий пенсию на карту данного банка от Социального фонда России или военных ведомств, может открыть "Накопительный счет". Количество счетов, которые можно открыть, не ограничено. Сумма, которую можно помещать на счет, может достигать до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Напомним, что возможность открывать «Накопительный счет» в Сбербанке была доступна с ноября 2023 года. За прошедшее время клиенты банка открыли более трех миллионов таких счетов.