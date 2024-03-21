Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Илон Маск и его компания разрабатывают чип для возвращения слепым зрения
Труса, Балбеса и Бывалого из фильмов "Операция "Ы" и "Кавказская пленница" звали Дмитрий, Василий и Федор
Fit Service: новые китайские и российские авто ржавеют из-за плохого антикора
Американская генпрокуратура обвинила Apple в монополизации рынка
Как бороться с капустницей на участке
Как приготовить чайный напиток из лепестков роз и коричной палочки
Солярий не способен эффективно помочь в синтезе витамина D или лечении акне
Как сесть на шпагат за короткое время: шесть рекомендаций спортивных специалистов
Учёные предупредили, что озеленение городов способствует увеличению крыс и мышей
Финансист прокомментировал отказ двух банков КНР принимать платежи из России

Финансист Аитов призвал не паниковать после отказа двух банков Китая принимать платежи из России

1:38
Экономика

Председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов высказал своё мнение о том, что, несмотря на отказ крупных китайских банков - Ping An Bank и Bank of Ningbo — принимать платежи из России в юанях с января 2024 года, с нашей страной будут работать небольшие китайские банки.

Финансист Аитов призвал не паниковать после отказа двух банков Китая принимать платежи из России
Фото: openverse by Philip Jägenstedt is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт подчеркнул, что не следует паниковать и нужно принять данную ситуацию к сведению. Он отметил, что китайские банки, которые осуществляют расчёты с США, будут выходить из этой области и продолжат работать с российскими клиентами, используя другие валюты, такие как юань и другие ближневосточные валюты.

"Нам надо принять ситуацию к сведению, паниковать не стоит. Все продолжится. Китайские банки, имеющие расчеты с США, будут выходить из игры, "отмораживаться", и все будет происходить до тех пор, пока доллары и евро, с которыми работают эти банки, будут в цене, будут иметь вес", — сказал Аитов, которого цитирует Газета.Ru.

Председатель комиссии отметил, что существует множество небольших китайских банков, которые успешно осуществляют внутренние расчёты в Китае и будут с удовольствием продолжать сотрудничество с российскими компаниями.

Аитов также подчеркнул, что Китай является важным геополитическим партнером для России, и дружественные отношения между двумя странами всегда будут поддерживаться на государственном уровне.

Ранее сообщалось, что Ping An Bank и Bank of Ningbo с января 2024 года прекратят принимать платежи из России.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте

Артист не желает говорить об уехавших артистах.

Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Олимпиада как мерило политически зрелого россиянина Дмитрий Плотников На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту Любовь Степушова Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская
Гильотина для петухов из Парижа. Чем закончится поездка на Украину армии ЕС
Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект
Советский танк Т-55 признан американцами
Советский танк Т-55 признан американцами
Последние материалы
Учёные США ещё на шаг подошли к созданию искусственной жизни
Коронавирус вызывает проблемы с памятью и мышлением, известные как «мозговой туман»
Временно приостановлен прием документов на краткосрочные визы в Болгарию
По игре The Sims планируют снять фильм
Какой доход от природных богатств мог бы идти в карман россиян?
Карельский комбинат понёс убытки на 40 млн рублей из-за импортного двигателя
Эксперты рассказали, как подружить взрослого кота с котенком
Тирамису: рецепт приготовления в домашних условиях
Фитнес-тренер назвала пять правил, о которых нужно помнить после тренировки
Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников