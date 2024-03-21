Финансист прокомментировал отказ двух банков КНР принимать платежи из России

Финансист Аитов призвал не паниковать после отказа двух банков Китая принимать платежи из России

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов высказал своё мнение о том, что, несмотря на отказ крупных китайских банков - Ping An Bank и Bank of Ningbo — принимать платежи из России в юанях с января 2024 года, с нашей страной будут работать небольшие китайские банки.

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Эксперт подчеркнул, что не следует паниковать и нужно принять данную ситуацию к сведению. Он отметил, что китайские банки, которые осуществляют расчёты с США, будут выходить из этой области и продолжат работать с российскими клиентами, используя другие валюты, такие как юань и другие ближневосточные валюты.

"Нам надо принять ситуацию к сведению, паниковать не стоит. Все продолжится. Китайские банки, имеющие расчеты с США, будут выходить из игры, "отмораживаться", и все будет происходить до тех пор, пока доллары и евро, с которыми работают эти банки, будут в цене, будут иметь вес", — сказал Аитов, которого цитирует Газета.Ru.

Председатель комиссии отметил, что существует множество небольших китайских банков, которые успешно осуществляют внутренние расчёты в Китае и будут с удовольствием продолжать сотрудничество с российскими компаниями.

Аитов также подчеркнул, что Китай является важным геополитическим партнером для России, и дружественные отношения между двумя странами всегда будут поддерживаться на государственном уровне.

Ранее сообщалось, что Ping An Bank и Bank of Ningbo с января 2024 года прекратят принимать платежи из России.