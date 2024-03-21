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"Известия". Ряд крупнях банков Китая заявили о том, что не будут принимать платежи из России в юанях

Некоторые банки КНР перестали принимать платежи в юанях из РФ

0:53
Экономика

Алексей Порошин, который занимает должность генерального директора в АО "Первая группа" рассказал, что некоторые китайские банки отказались совершать прием платежей в юанях из РФ. Банки предупреждают об этом своб клиентуру и транзакции такого рода возвращают обратно.

Некоторые банки КНР перестали принимать платежи в юанях из РФ
Фото: 自己拍摄 by Chintunglee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Порошин сообщил, что эта проблема актуальна уже несколько месяцев. Так как банки перестали совершать транзакции, которые направлены в юанях из РФ с начала 2024 года. Источник поделился, что эти ограничения появились из-за страха наложения новых санкций и влияния со стороны Америки.

Алексей Разумовский, который является коммерческим директором "Импалы Рус" предполагает, что обстановка с банками Китая будет выправляться. Он считает, что в будущем обе стороны смогут договориться, так как обе страны заинтересованы в содружестве.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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