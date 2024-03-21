"Известия". Ряд крупнях банков Китая заявили о том, что не будут принимать платежи из России в юанях

Некоторые банки КНР перестали принимать платежи в юанях из РФ

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Алексей Порошин, который занимает должность генерального директора в АО "Первая группа" рассказал, что некоторые китайские банки отказались совершать прием платежей в юанях из РФ. Банки предупреждают об этом своб клиентуру и транзакции такого рода возвращают обратно.

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Порошин сообщил, что эта проблема актуальна уже несколько месяцев. Так как банки перестали совершать транзакции, которые направлены в юанях из РФ с начала 2024 года. Источник поделился, что эти ограничения появились из-за страха наложения новых санкций и влияния со стороны Америки.

Алексей Разумовский, который является коммерческим директором "Импалы Рус" предполагает, что обстановка с банками Китая будет выправляться. Он считает, что в будущем обе стороны смогут договориться, так как обе страны заинтересованы в содружестве.