Алексей Порошин, который занимает должность генерального директора в АО "Первая группа" рассказал, что некоторые китайские банки отказались совершать прием платежей в юанях из РФ. Банки предупреждают об этом своб клиентуру и транзакции такого рода возвращают обратно.
Порошин сообщил, что эта проблема актуальна уже несколько месяцев. Так как банки перестали совершать транзакции, которые направлены в юанях из РФ с начала 2024 года. Источник поделился, что эти ограничения появились из-за страха наложения новых санкций и влияния со стороны Америки.
Алексей Разумовский, который является коммерческим директором "Импалы Рус" предполагает, что обстановка с банками Китая будет выправляться. Он считает, что в будущем обе стороны смогут договориться, так как обе страны заинтересованы в содружестве.
В Анталии немецкие туристы представляют серьезную конкуренцию для российских, и турецкие эксперты в этой области смотрят на это с оптимизмом.