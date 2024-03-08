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Обсуждаются варианты поставок туркменского газа в Турцию через Иран, Азербайджан и Каспийское море

В Турции ведутся переговоры по вопросу поставок газа из Туркмении

Экономика

По информации турецкого экономического издания Foreks, министр энергетики и природных ресурсов Альарслан Байрактар объявил, что Турция обсуждает варианты поставки туркменского газа в страну через Иран, Азербайджан и Каспий, и готова к оперативному приему двух миллиардов кубометров данного природного ресурса.

В Турции ведутся переговоры по вопросу поставок газа из Туркмении
Фото: flickr.com by Harald Hoyer from Schwerin, Germany is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Государственное информагентство Туркмении сообщило, что после переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова Турция и Туркмения подписали документы о сотрудничестве в области природного газа.

"Туркменский газ был в нашей повестке дня в течение многих лет. Мы находимся на этапе, когда условия созрели. Первая альтернатива прихода туркменского газа в Турцию — это обмен через Иран. Второй вариант — своп через Иран и Азербайджан, и последний вариант — доставка газа из Каспийского моря по трубопроводу. Последний вариант является более долгосрочным и устойчивым. Мы находимся на том этапе, когда можем быстро поставить 2 миллиарда кубометров газа из Туркменистана", — сообщает министр.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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