Обсуждаются варианты поставок туркменского газа в Турцию через Иран, Азербайджан и Каспийское море

По информации турецкого экономического издания Foreks, министр энергетики и природных ресурсов Альарслан Байрактар объявил, что Турция обсуждает варианты поставки туркменского газа в страну через Иран, Азербайджан и Каспий, и готова к оперативному приему двух миллиардов кубометров данного природного ресурса.

Фото: flickr.com by Harald Hoyer from Schwerin, Germany is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic