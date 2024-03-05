Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач допустил, что инфляция в России в 2024 году может составить 5,3-5,5%

По результатам 17-й Зерновой конференции главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач заявил, что инфляция в России к концу 2024 года ожидается на уровне 5,3-5,5%.
Он сообщил ТАСС, что даже при таком прогнозе ключевая ставка Центробанка останется в два раза выше уровня инфляции.
Инфляция представляет собой рост общего уровня цен на товары и услуги, охватывающий все сферы экономики. Рост может быть вызван различными факторами, включая увеличение спроса, повышение себестоимости производства или увеличение налогов и государственных сборов.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.