Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач допустил, что инфляция в России в 2024 году может составить 5,3-5,5%

Экономист Андрей Клепач: инфляция в РФ в 2024 году может составить 5,3-5,5%

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

По результатам 17-й Зерновой конференции главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач заявил, что инфляция в России к концу 2024 года ожидается на уровне 5,3-5,5%.

Фото: 4esnok.by

Он сообщил ТАСС, что даже при таком прогнозе ключевая ставка Центробанка останется в два раза выше уровня инфляции.

Инфляция представляет собой рост общего уровня цен на товары и услуги, охватывающий все сферы экономики. Рост может быть вызван различными факторами, включая увеличение спроса, повышение себестоимости производства или увеличение налогов и государственных сборов.