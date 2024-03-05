Впервые за последние два года стоимость акций Сбера превысила отметку в 300 рублей за бумагу

Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка на Московской бирже впервые с начала января 2022 года поднялись выше отметки в 300 рублей.
К 10:03 по мск. обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0,34% и были оценены в 300,21 рубля за одну бумагу. Привилегированные акции в это же время торговались по цене 300,25 рубля за акцию.
Однако, спустя некоторое время, к 10:27 мск, цены на акции начали снижаться.
Сбербанк России является крупнейшим универсальным банком в России и Восточной Европе. По данным на конец 2023 года, у банка насчитывалось 108,5 миллионов активных частных клиентов и 3,2 миллиона активных корпоративных клиентов.
Сбербанк входит в топ-60 крупнейших банков мира по размеру активов, согласно рейтингу S&P Global.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.