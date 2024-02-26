Размеры процентных ставок по кредитам в России не снижаются

Средняя ставка по кредиту в России составляет 40%

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты установили, что средняя ставка по кредиту в России составляет около 40%. Как правило, указанная в договоре полная сумма выплат скрывается под сложносочинёнными формулировками, а ставка, указанная в рекламе, существенно ниже реальной ставки.

Фото: bankirov.net

Следует помнить, что ставка по кредиту ни в каком банке не может быть ниже ставки рефинансирования ЦБ, то есть 16%. В то же время предложения по ставкам выгоднее от крупных банков, чем от микрофинансовых организаций, которые при лёгкости получения кредитов, предлагают гораздо более высокие процентные ставки.

В 2023 году ЦБ сообщал об опасно высокой задолженности россиян по кредитам в более, чем 15 трлн. рублей.

Ведущие экономисты США, в том числе мультимиллиардеры Уоррен Баффет и Джордж Сорос всегда отмечали, что для финансового благополучия человека желательно жить по средствам и не брать кредитов в банках, как они и сами поступали в молодости.