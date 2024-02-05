Треть поставок бананов из Эквадора оказались затронуты мерами Россельхознадзора

Меры Россельхознадзора затронули треть поставок бананов из Эквадора

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава ассоциации торговли и экспорта бананов Эквадора Ричард Саласар сообщил, что принятые российской стороной меры оказали влияние на почти 30 процентов поставок бананов из этой южноамериканской страны в Россию.

Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он подчеркнул, что эти меры затрагивают пять компаний, на долю которых приходится треть — поставок бананов в Россию. Важно отметить, подчеркнул Саласар, что несмотря на ограничения, экспорт бананов в Россию остается открытым, остальные компании продолжают осуществлять поставки в нормальном режиме, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Россельхознадзоре выразили беспокойство по поводу поставок бананов из Эквадора, в которых была обнаружена муха-горбатка.

Ведомство попросило министра сельского хозяйства и животноводства Эквадора приостановить сертификацию пяти экспортёров бананов.

Позднее Россельхознадзор обратился к компетентным органам Нидерландов, Германии, Латвии и Литвы с просьбой приостановить сертификацию гвоздики из Эквадора из-за обнаружения цветочного трипса. Следует отметить, что поставки производились через эти страны Евросоюза.