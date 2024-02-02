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Россельхознадзор обнаружил в эквадорских бананах многоядную муху-горбатку

В Россельхознадзоре обеспокоены поставками небезопасных бананов из Эквадора

1:22
Экономика

Россельхознадзор обеспокоен ситуацией с поставками бананов из Эквадора. Эти поставки представляют потенциальную опасность из-за обнаруженных в них вредителях, отметили в ведомстве.

В Россельхознадзоре обеспокоены поставками небезопасных бананов из Эквадора
Фото: "green banana" by mauren veras is licensed under CC BY 2.0.

В связи с этим служба обратилась к соответствующему ведомству Эквадора с просьбой приостановить с 5 февраля выдачу сертификатов на бананы пяти эквадорских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Россельхознадзора подчеркнули, что обнаруженный карантинный объект, а именно многоядная муха-горбатка, представляет опасность для сельского хозяйства России и стран, являющихся членами Евразийского экономического союза.

В связи с систематическими выявлениями этого вредителя в эквадорских бананах, Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой принять меры.

В случае отсутствия эффективных шагов со стороны эквадорских властей и повторных случаев обнаружения вредителей в поставках бананов, Россельхознадзор вынужден будет перейти к следующему этапу введения ограничительных мер.

Отметим, Эквадор является основным поставщиком бананов в нашу страну. Ежегодный импорт составляет 1,3 — 1,5 миллиона тонн. На втором месте Колумбия — порядка 26 тысяч тонн.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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