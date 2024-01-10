Бунты в Эквадоре могут ударить по России. И весьма серьёзно

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Беспорядки, которые начались в Эквадоре, могут затронуть и Россию. Причём весьма чувствительно.

Фото: "green banana" by mauren veras is licensed under CC BY 2.0.

Дело в том, что это южноамериканское государство является основным поставщиком бананов в Россию. Ежегодные поставки из этой страны составляют 1,3-1,5 миллиона тонн. На втором месте Колумбия — более 26 тысяч тонн. Цифры, мягко говоря, несопоставимые.

И в случае чего, заместить эти поставки будет не так уж и просто. Да, бананы выращивают во многих странах мира, более всего в Индии, Китае, Индонезии. Но в этих странах практически всё выращенное уходит на внутренний рынок.

В нашей стране в прошлом году высказывались даже предложения включить бананы в перечень социально значимых продуктов, в ценообразование которых может при необходимости вмешиваться государство. Сейчас в этом перечне 24 наименования продуктов, из фруктов только яблоки. Но бананов в этом списке пока нет. И не факт, что они в нём появятся.

Впрочем, о влиянии беспорядков в Эквадоре на экспорт бананов в Россию говорить пока преждевременно, считает заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.

Он сообщил, что за 11 месяцев 2023 года Россия импортировала более 1,306 миллиона тонн бананов. При этом более 1,302 миллиона тонн были поставлены из Эквадора. То есть эта страна по-прежнему остаётся главным поставщиком бананов на российский рынок.

В отношении возможного влияния беспорядков на поставки Леонов сказал, что "на данный момент какие-либо прогнозы делать преждевременно", сообщает РИА "Новости".

По данным "Руспродсоюза", на 20 декабря 2023 года средние оптовые цены на бананы в России составляли 98 рублей за килограмм. Это на 4,3 процента выше, чем в предыдущем месяце. В рознице средние цены выросли на 1,3 процента, достигнув к 25 декабря отметки 148 рублей за килограмм.

Можно предполагать, что при негативном развитии событий бананы значительно подорожают. А то и вовсе исчезнут из продажи, поскольку поиски альтернативы поставкам из Эквадора займут время.

Впрочем, пока это только теория. Будем надеяться, что не придётся проверять её на практике.