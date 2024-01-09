В Эквадоре группа вооруженных людей захватила в заложники сотрудников местного телеканала

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В результате вооруженного нападения на студию эквадорского телеканала TC Televisión группа вооруженных людей в масках захватила в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире.

Фото: Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти."

Шесть мужчин направляли оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала, как видно на кадрах, опубликованных газетой El Universo.

В ответ на происшествие Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении в стране режима "внутреннего вооруженного конфликта", после чего военные начали патрулировать улицы.

Эта ситуация развернулась после того, как президент Нобоа ранее объявил о чрезвычайном положении и введении комендантского часа для восстановления порядка в тюрьмах, где ранее произошли бунты.