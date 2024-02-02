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Список ETTN: что подорожает и может исчезнуть в России с полок в 2024 году

ETTN: в России в 2024 году сильно подорожают мясо и рыба

2:05
Экономика

Россияне с невысоким достатком в 2024 году рискуют столкнуться с проблемами доступности продовольственных товаров, стоимость которых все время растет.

ETTN: в России в 2024 году сильно подорожают мясо и рыба
Фото: РБК by Екатерина Кузьмина

По данным аналитиков издания ETNT, причинами возможного дефицита и роста цен являются экономическая, торговая, санкционная и военно-политическая ситуация в мире на континенте и в стране, сообщает Telegram-канал "Наводка".

Специалисты попытались составить примерный список того, что может значительно подорожать в ближайшем будущем — призвав граждан сориентироваться и принять "разумные покупательские меры".

Ранее агентство Reuters уже сообщало, что в 2024 году на мировом продовольственном рынке возникнет дефицит продуктов питания.

Проблемы, по данным аналитиков агентства, якобы могут затронуть:

  • Мясо (список включает говядину, телятину, свинину и некоторые виды птицы),
  • Жиры и масла,
  • Морепродукты и рыбные консервы,
  • Сладости,
  • Безалкогольные напитки,
  • Хлеб и хлебобулочные изделия,
  • Молочные продукты.

Не обойдёт стороной подорожание овощи и фрукты. Очень легко может взлететь в цене и даже стать временным дефицитом сахар — его паникеры расхватывают первым, чтобы варить самогон, варенье и т. д. Ещё в списке возможного подорожания или дефицита находятся яйца, консервы и картофель.

Ситуация усугубляется тем, что тему недостатка продуктов очень часто раскручивают в социальных сетях, способствуя созданию продуктовой паники. Поэтому важно сохранять здравый смысл и не участвовать в повышении спроса и усугублении дефицита поспешными закупками ненужных товаров, которые все равно потом не будут использованы и скорее всего, испортятся.

"Впрок, для запаса и на будущее" эксперты советуют закупить только то, что действительно необходимо для питания и в быту на неделю. Это — не портящиеся уже завтра продукты ежедневного рациона, средства личной гигиены, и т. д., причем специалисты убеждают не забивать ими кладовые "до потолка".

 

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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