Список ETTN: что подорожает и может исчезнуть в России с полок в 2024 году

Россияне с невысоким достатком в 2024 году рискуют столкнуться с проблемами доступности продовольственных товаров, стоимость которых все время растет.
По данным аналитиков издания ETNT, причинами возможного дефицита и роста цен являются экономическая, торговая, санкционная и военно-политическая ситуация в мире на континенте и в стране, сообщает Telegram-канал "Наводка".
Специалисты попытались составить примерный список того, что может значительно подорожать в ближайшем будущем — призвав граждан сориентироваться и принять "разумные покупательские меры".
Ранее агентство Reuters уже сообщало, что в 2024 году на мировом продовольственном рынке возникнет дефицит продуктов питания.
Проблемы, по данным аналитиков агентства, якобы могут затронуть:
Не обойдёт стороной подорожание овощи и фрукты. Очень легко может взлететь в цене и даже стать временным дефицитом сахар — его паникеры расхватывают первым, чтобы варить самогон, варенье и т. д. Ещё в списке возможного подорожания или дефицита находятся яйца, консервы и картофель.
Ситуация усугубляется тем, что тему недостатка продуктов очень часто раскручивают в социальных сетях, способствуя созданию продуктовой паники. Поэтому важно сохранять здравый смысл и не участвовать в повышении спроса и усугублении дефицита поспешными закупками ненужных товаров, которые все равно потом не будут использованы и скорее всего, испортятся.
"Впрок, для запаса и на будущее" эксперты советуют закупить только то, что действительно необходимо для питания и в быту на неделю. Это — не портящиеся уже завтра продукты ежедневного рациона, средства личной гигиены, и т. д., причем специалисты убеждают не забивать ими кладовые "до потолка".
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.