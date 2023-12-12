В Дании переживают: оказались в глупом положении из-за отношения Фарер к России

Россия и Фарерские острова продлили договор о рыболовстве на 2024 год. И это поставило в глупое положение Данию, власти которой вводят против Российской Федерации санкции, отмечает издание DP.

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В 1977 году Советский Союз и Фарерские острова, автономный регион Датского королевства, заключили соглашение о рыболовстве, действие которого продлевается каждый год.

Рыбаки с Фарерских островов по этому соглашению могут ловить треску в Баренцевом море, а российские — путассу в водах, прилегающих к Фарерам.

Раньше об этом соглашении особо и не вспомнили, продлевали и продлевали. Но сейчас вспомнили.

Соглашение и его продление представляет собой вызов для Датского королевства и ставит Копенгаген в "глупое положение", когда Фарерские острова, краеугольный камень содружества, продолжают отношения с русскими как ни в чём не бывало, говорится в материале датского издания (перевод "ИноСМИ").

Пока в Копенгагене ничего не предпринимают, заверяя, что Фарерские острова сами могут определять, какую политику в данном вопросе вести. Но уже намекают, что хорошо бы им свою точку зрения изменить, поскольку другие страны могут начать задавать вопросы.

К слову сказать, может с точки зрения датских политиков и экспертов их страна и оказалась в "глупом положении" из-за действий властей Фарерских островов.

Но вот на Фарерах от взаимовыгодного сотрудничества отказываться не спешат. И "глупое положение" Копенгагена явно не тот вопрос, который жителей островов заботит.