Россия и Фарерские острова продлили договор о рыболовстве на 2024 год. И это поставило в глупое положение Данию, власти которой вводят против Российской Федерации санкции, отмечает издание DP.
В 1977 году Советский Союз и Фарерские острова, автономный регион Датского королевства, заключили соглашение о рыболовстве, действие которого продлевается каждый год.
Рыбаки с Фарерских островов по этому соглашению могут ловить треску в Баренцевом море, а российские — путассу в водах, прилегающих к Фарерам.
Раньше об этом соглашении особо и не вспомнили, продлевали и продлевали. Но сейчас вспомнили.
Соглашение и его продление представляет собой вызов для Датского королевства и ставит Копенгаген в "глупое положение", когда Фарерские острова, краеугольный камень содружества, продолжают отношения с русскими как ни в чём не бывало, говорится в материале датского издания (перевод "ИноСМИ").
Пока в Копенгагене ничего не предпринимают, заверяя, что Фарерские острова сами могут определять, какую политику в данном вопросе вести. Но уже намекают, что хорошо бы им свою точку зрения изменить, поскольку другие страны могут начать задавать вопросы.
К слову сказать, может с точки зрения датских политиков и экспертов их страна и оказалась в "глупом положении" из-за действий властей Фарерских островов.
Но вот на Фарерах от взаимовыгодного сотрудничества отказываться не спешат. И "глупое положение" Копенгагена явно не тот вопрос, который жителей островов заботит.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.