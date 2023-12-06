ЦБ РФ: ожидаемый уровень инфляции в 2023 году может составить 7,6%

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прогноз по инфляции в России в 2023 году: она может составить 7,6%, такая информация следует из результатов опроса 27 российских финансовых экспертов, соответствующая публикация приводится на сайте ЦБ.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Аналитики проводили опросы с 1 по 5 декабря. Отмечается, что ЦБ прогнозировал показатель в 7,5%.

Ранее стало известно, что ЦБ делает попытки справиться с ростом цен, вводя ужесточенные правила в денежно-кредитной политике. Ранее эксперты ожидали нового повышения ключевой ставки, которая показала рост за прошлые месяцы в два раза, до 15%.

Повышение ВВП прогнозируется российскими экономистами на уровне 3,1%. Соответствующий консенсус-прогноз в этом сегменте относительно октябрьских данных значительно вырос. В тот период специалисты заявили, что рост экономики РФ показал 2,5%.

Ранее мы сообщали о том, что российский авторынок сдерживается из-за повышения утильсбора и ставки ЦБ РФ.