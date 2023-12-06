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Российский авторынок сдерживается из-за повышения утильсбора и ставки ЦБ РФ

1:25
Авто

Эксперты предположили, что продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ сдерживают высокая ключевая ставка, установленная Центробанком, а также увеличение ставок утилизационного сбора. Ка указали аналитики в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре продажи автомобилей 110,7 тысячи штук.

Российский авторынок сдерживается из-за повышения утильсбора и ставки ЦБ РФ
Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.

По данным комитета автопроизводителей АЕБ, совокупные продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в стране в ноябре составили 110,7 тысячи штук.

"Рост продаж за январь-ноябрь 2023 года составил 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ППК с учётом альтернативных каналов рынок уже достиг почти 1 млн проданных автомобилей", — объяснили а Ассоциации.

АЕБ отмечает, что "рынок показывает положительную динамику, но факторы увеличения утилизационного сбора и ключевой ставки оказывают сдерживающее влияние".

Причём, подчёркивается, что ставки ультрасбора на машины с двигателем объёмом до трёх литров выросли с августа в 1,7 раза. В то же время, повышалась и ключевая ставка Центробанка РФ, которая сейчас составляет 15%.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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