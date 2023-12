Your browser does not support the audio element.

Эксперты предположили, что продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ сдерживают высокая ключевая ставка, установленная Центробанком, а также увеличение ставок утилизационного сбора. Ка указали аналитики в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре продажи автомобилей 110,7 тысячи штук.

Фото: openverse.org by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY 2.0.