Экспорт золота из России в Гонконг в этом году достиг показателя $5,31 млрд

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспорт золота из России в Гонконг в этом году увеличился ещё больше и достиг рекордного показателя. Как сообщает блок Overclockers, показатель составил $5,31 млрд за январь — октябрь и вырос на 625,8%.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Отмечается, что в последние месяцы года рынок золота показывал сильные изменения. Таким образом, показатель поставок золота в Гонконг вырос на 625,8% относительно 2022 года.

Отмечается, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией Россия стала искать новые рынки для продажи драгметалла. В первую очередь рассматривались рынки Азии и Ближнего Востока.

Отмечается, что Китай традиционно закупает золото через Гонконг и Шанхайскую биржу, укрепляя свои валютные резервы для снижения зависимости от доллара.

Как сообщает аналитик блога, золото постоянно укрепляет свои позиции на рынке драгоценных металлов. В настоящее время ценовой показатель превышает $2000 за унцию. Эксперты полагают, что в дальнейшем рост цен на золото будет только расти.



