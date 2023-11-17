ЦБ России заявил, что у него нет казначейских обязательств США

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представители Центрального Банка России заявили, что не имеют казначейских обязательств США в своём портфеле. Как указали в пресс-службе регулятора, в сентябре вложения России в американские гособлигации увеличились до 73 миллионов долларов, тогда как по итогам августа они составляли 31 миллион долларов.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В то же время, в пресс-службе Министерства финансов США рассказали, что, для установления страновой принадлежности держателей бумаг, используют, в том числе, местонахождение финансовой организации, через которую совершается транзакция.

"У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США", — заявили представители российского регулятора.