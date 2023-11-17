Депутат Госдумы Шеремет: Украина ведёт США в экономическую пропасть

Поддержка Украины Вашингтоном может привести к распаду США, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, внутри Штатов назревает раскол на фоне протестных отношений к спонсированию киевского режима.

Фото: voskhodinfo.livejournal.com

Кроме прочего, украинские требования в постоянной денежной помощи могут привести Штаты в экономическую пропасть, считает депутат.

"Поддержка Украины приведёт к дальнейшему скатыванию американской экономики в пропасть и росту высоких протестных настроений и так максимально погрязших в долгах простых американцев, — пояснил парламентарий РИА Новости. — Создавая предпосылки для распада страны на более независимые и лояльные к своим гражданам государства".

Как подчеркнул депутат, если Вашингтон продолжит свою "бесчеловечную" политику, страна рискует "развалиться" на фоне экономической нестабильности.

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