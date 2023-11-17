Соединённые Штаты Америки не могут спонсировать Украину в текущем экономическом положении, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, из-за "тупости" Киева Вашингтон погряз в долгах.
Как подчеркнул Макгрегор, у США госдолг превысил все рекордные суммы, и подпитывать конфликт просто не на что.
"Наши выплаты по обслуживанию долга составляют более триллиона долларов в год. Это безумие, мы не можем себе этого позволить. Это всё на фоне тупости Украины. Мы спровоцировали Россию!" — заявил Макгрегор на своей странице в Сети.
Он заявил, что Вашингтон намеренно демонизирует Россию, тогда как Украина уничтожает русскоязычное население Донбасса.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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