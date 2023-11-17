Экс-разведчик ВС США Шаффер: признать поражение вместо Зеленского могут военные

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Киеву, так или иначе, придётся подписать капитуляцию. Если этого не сделает президент Украины Владимир Зеленский, это могут сделать военные ВСУ, заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как подчеркнул Шаффер, ВСУ находится на грани "краха", и военные, которые воюют на линии соприкосновения, это прекрасно понимают.

"Я полагаю, что если правительство не справится и падёт, то это (признают поражение. — Прим. ред.) сделают военные… Хотя военные могут пасть первыми", — заявил экс-разведчик в эфире Judging Freedom.

Шаффер уточнил, что ранее армия Украины получала ресурсы от Запада "тоннами", а теперь не хватает элементарных вещей для обеспечения ВСУ.

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