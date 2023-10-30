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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский скрывает правду о тяжёлом положении ВСУ

1:14
Мир

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал действующего главу страны Владимира Зеленского за сокрытие правды о неудачах украинской армии в ходе контрнаступления.

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский скрывает правду о тяжёлом положении ВСУ
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Он обратил внимание на тяжёлое положение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения. По его словам, наступательная операция Киева закончилась, поскольку ВСУ больше не продвигаются.

Как пояснил политолог, украинская армия оказалась в тупике в результате "абсолютно бездарного" контрнаступления.

"Зеленский, кто за это отвечать будет? Ты должен отвечать", — подчеркнул Соскин на своём YouTube-канале.

Экс-советник Кучмы добавил, что глава Украины продолжает врать гражданам страны об активном сотрудничестве с Западом. Руководители Венгрии и Словакии в скором времени могут прекратить поддержку Киева, уточнил политолог. Он назвал общее положение Украины "нехорошим".

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Зеленский боится привлечь внимание к провальному контрнаступлению ВСУ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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