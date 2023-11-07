Эксперты МВФ: мир разделится на блоки США-ЕС и Россия-Китай

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты Международного валютного фонда считают вероятной возможность геоэкономической фрагментации мира на два торговых блока. В один войдут США и Евросоюз, в другой — Россия и Китай.

Фото: datamarnews.com

По их мнению, возникновение таких блоков связано не только с украинским кризисом, но и с ограничениями в секторах товаров и полупроводников, которые являются ключевыми в стратегической конкуренции. Кроме того, США и Китай ввели ряд двусторонних торговых барьеров.

"Все эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации — политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля", — цитирует РИА "Новости" выводы экспертов МВФ.

Они полагают, что ограничение доступа к экспортным рынкам отразится на ценах на многие товары.

Также может возникнуть и дефицит. Так, например, блоку Россия-Китай может не хватать некоторых металлов (например, свинца), а в блоке США-Евросоюз резко вырастут цены на молибден, олово и титан.

Кроме того, "восточный" блок может столкнуться с нехваткой кобальта, никеля, меди, пальмового масла, сои, печатных плат и разного рода микросхем современного поколения, поскольку их производство находится в нескольких странах "западного" блока.

Впрочем, последствия спрогнозировать эксперты из МВФ не берутся, поскольку необходимо учитывать влияние других регионов — например, Африки и Центральной Азии.

И очевидно, что предложенная модель носит гипотетический характер. Хотя бы по той причине, что товарооборот между этими блоками всё равно продолжится, даже при отсутствии прямых логистических маршрутов.

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