Foreign Policy: Россия обвела Запад вокруг пальца

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Решение США и Евросоюза о введении потолка цен на российскую нефть не навредило России, говорится в материале издания Foreign Policy.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

Сторонники ограничения цен на нефть полагают, что оно представляет собой важнейший инструмент, который, дескать, позволяет "сковать" Кремль. Но критики считают, что Россия легко обходит это ограничение, делая его неэффективным.

Потолок цен первоначально имел эффект, но сегодня Россия уже полностью к нему адаптировалась, говорится в материале. В частности, начав нарастив торговлю со странами, которые потолок цен не поддержали.

Впрочем, пока сторонники ограничений не сдаются и предлагают различные варианты усиления потолка цен на российские энергоресурсы. Например, ввести санкции в отношении российских нефтяных компаний и их иностранных посредников.

Но это лишь нанесёт вред мировой экономике, говорится в материале (перевод РИА "Новости").

"Политики никогда не любят этого признавать, но идеальных санкций не существует. Ограничение цен на нефть сработало в прошлом году, но оно никогда не задумывалось как долгосрочная мера. Объект санкций всегда адаптируется…", — отмечает Foreign Policy.

Напомним, так называемый потолок цен на российскую нефть был введён в декабре прошлого года. Его поддержали США, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония.

Потолок цен предусматривает, что нефть из России нельзя продавать дороже 60 долларов за баррель (при поставках морским путём).

В феврале этого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещаются поставки нефти частным и юридическим лицам, которые поддержали потолок цен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.