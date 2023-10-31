США обсуждают с Украиной разные способы транзита зерна, но сомневаются, что существует альтернатива черноморской инициативе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы совместно с Украиной прорабатываем варианты поставок украинского зерна, однако замены черноморской инициативе быть не может", — заявил Блинкен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям сената США.
Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года. Согласно ей, Украина могла экспортировать свою сельхозпродукцию из ряда черноморских портов.
Но по условиям сделки, не должно было быть препятствий и для экспорта российского зерна. Однако в отношении России условия сделки не соблюдались.
И в июле этого года РФ уведомила о приостановке своего участия в сделке. Президент России Владимир Путин отмечал, что главная цель сделки была в том, чтобы нуждающиеся страны получали зерно. А вместо этого большую его часть получали страны Запада.
В России также подчёркивали готовность восстановить сделку, если будут учитываться все требования российской стороны.
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