Поспешили: пафосное объявление о транзите украинского зерна через Литву оказалось преждевременным

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

На днях с большой помпой было объявлено о том, что Литва согласовала транзит украинского зерна в прибалтийские порты. Но как оказалось, есть нюансы. Причём весьма значительные.

Фото: openverse.org

Во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что "был принят и согласован коридор для транзита зерна в порты Балтии, что ослабляет давление на украинской границе и увеличивает поставки в Африку и за её пределы".

А в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль в течение двух дней будет перенесен с украинско-польской границы в порт Клайпеды для всех аграрных грузов, которые в этот порт следуют.

Было заявлено, что это ускорит транзит по территории Польши. О чём вроде как договорились министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус и министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас на встрече во вторник.

В четверг же президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что для обеспечения стабильности маршрута через порт Клайпеды необходима финансовая поддержка.

"Перед нами стоят многочисленные вызовы в сфере логистики, усовершенствование инфраструктуры. Рассчитываем на частичное финансирование со стороны ЕС", — цитирует Науседу "Интерфакс".

Причём, по его словам, маршрут через Клайпедский порт является вспомогательным. "Основным каналом для украинского зерна является южное направление, но, если там возникают какие-то трудности, балтийский путь становится важной альтернативой", — заявил президент Литвы.

Ранее в интервью радиостанции Žinių radijas еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов от Литвы Виргиниюс Синкявичюс заявил, что у Евросоюза нет планов финансовой поддержки транзита украинского зерна через Литву.

По этой причине нельзя исключать, что столь пафосные сообщения о согласовании транзита украинского зерна через Литву оказались, мягко говоря, преждевременными. Литвоцы рассчитывают на этом заработать, в Евросоюзе говорят, что денег нет — и в итоге африканским странам придётся обождать. Впрочем, в который уже раз.

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