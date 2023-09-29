Все автомобили с российскими номерами должны покинуть территорию Литвы

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опубликовал распоряжение в своем телеграм-канале, ссылаясь на информацию от прибалтийской таможни. Это решение касается легковых автомобилей, рассчитанных на до 10 человек и зарегистрированных в России, которые въехали в Литву до 11 сентября 2023 года, независимо от гражданства их владельцев. Для вывода этих автомобилей за пределы Литвы предоставлено шесть месяцев. С середины сентября въезд автомобилей с российскими номерами в Литву был запрещен, за исключением автомобилей, следующих транзитом через территорию страны в Калининградскую область, сообщает motor.ru.

Фото: Openverse

Для транзита необходим упрощенный транзитный документ (УТД), и владелец автомобиля должен присутствовать в нем. Нарушителей оштрафовывают, и предусмотрена конфискация автомобилей. Германия, Финляндия, Польша, Эстония и Латвия также закрыли свои границы для автомобилей из России. Норвегия, не входящая в Евросоюз, но принадлежащая к Шенгенской зоне, также планирует ввести аналогичный запрет, с усилением таможенного контроля на границе с Россией.

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