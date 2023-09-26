Экономист Лобода: было бы справедливо, если бы пенсионеры в России получали 50 тысяч рублей

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода рассказал, какой размер пенсии он считает справедливым для пожилых россиян.

Фото: Openverse

По мнению эксперта, российские пенсионеры должны получать не менее 50 тысяч рублей.

"Этих денег хватило бы, чтобы пенсионеры смогли позволить себе не только оплату ЖКУ, лекарств и минимальной продуктовой корзины", — объяснил Лобода, которого цитирует Газета.Ru.

Эксперт признал, что на ту пенсию, которую старики в РФ получают сегодня, нормально прожить невозможно.

Именно поэтому многие сегодняшние пенсионеры продолжают работать на "заслуженном отдыхе", например, в качестве самозанятых. Это даёт им возможность получать постоянный доход.

Другие пенсионеры, у которых есть стартовый капитал, занимаются торговлей на фондовой бирже. Однако занимаются этим немногие из-за отсутствия необходимого уровня финансовой грамотности, особенно в преклонном возрасте, отметил экономист.

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