Экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода рассказал, какой размер пенсии он считает справедливым для пожилых россиян.
По мнению эксперта, российские пенсионеры должны получать не менее 50 тысяч рублей.
"Этих денег хватило бы, чтобы пенсионеры смогли позволить себе не только оплату ЖКУ, лекарств и минимальной продуктовой корзины", — объяснил Лобода, которого цитирует Газета.Ru.
Эксперт признал, что на ту пенсию, которую старики в РФ получают сегодня, нормально прожить невозможно.
Именно поэтому многие сегодняшние пенсионеры продолжают работать на "заслуженном отдыхе", например, в качестве самозанятых. Это даёт им возможность получать постоянный доход.
Другие пенсионеры, у которых есть стартовый капитал, занимаются торговлей на фондовой бирже. Однако занимаются этим немногие из-за отсутствия необходимого уровня финансовой грамотности, особенно в преклонном возрасте, отметил экономист.
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