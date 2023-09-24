Максимальная сумма пенсии в России может быть получена космонавтами, заслуженными летчиками и высокопоставленными госслужащими. Тем не менее, существует ещё одна группа работников, которые также имеют право на эту пенсию, как пояснила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры "Управление человеческими ресурсами" Российской Торгово-промышленной палаты при Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова агентству "Прайм".
По её словам, максимальный размер пенсии не всегда зависит от уровня заработной платы во время трудовой деятельности. Некоторые работники могут претендовать на такие выплаты благодаря участию в корпоративных пенсионных программах. Эти программы могут иметь различные правила, но одно из общих правил — чем дольше человек работал в компании, тем выше будет его пенсия. Максимальная сумма такой пенсии может достигать от 50 до 100 тысяч рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский актёр Анатолий Васильев прокомментировал свой уход из популярного сериала "Сваты", где он играл в первых четырёх сезонах дедушку Юру.