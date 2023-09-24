Доцент Иванова-Швец назвала категории граждан, претендующих на большую пенсию

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Максимальная сумма пенсии в России может быть получена космонавтами, заслуженными летчиками и высокопоставленными госслужащими. Тем не менее, существует ещё одна группа работников, которые также имеют право на эту пенсию, как пояснила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры "Управление человеческими ресурсами" Российской Торгово-промышленной палаты при Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова агентству "Прайм".

Фото: Openverse

По её словам, максимальный размер пенсии не всегда зависит от уровня заработной платы во время трудовой деятельности. Некоторые работники могут претендовать на такие выплаты благодаря участию в корпоративных пенсионных программах. Эти программы могут иметь различные правила, но одно из общих правил — чем дольше человек работал в компании, тем выше будет его пенсия. Максимальная сумма такой пенсии может достигать от 50 до 100 тысяч рублей.

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Сколько надо зарабатывать, чтобы получать приличную пенсию