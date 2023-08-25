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Володин: Россия под санкциями обошла ФРГ и стала крупнейшей экономикой Европы

1:00
Экономика

Последнее десятилетие Россия находится под западными санкциями, но отечественная экономика не только выстояла, но и продолжает расти, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин: Россия под санкциями обошла ФРГ и стала крупнейшей экономикой Европы
Фото: "Вячеслав Володин" by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0.

По итогам 2022 года РФ стала пятой экономикой мира и самым финансово мощным государством Европы, добавил он. Соединённые Штаты, тем временем, уступили мировое лидерство Китаю.

"Санкции бумерангом ударили по их инициаторам. США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства", — написал Володин в своём Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что 10 лет антироссийских санкций отпустили экономики Франции и Британии на девятую и десятую строчки рейтинга соответственно.

Ранее стало известно, что международная организация БРИКС пополнится новыми шестью членами уже с 1 января 2024 года.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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